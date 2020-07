7 Luglio 2020 11:31

Il sindaco di Messina Cateno De Luca dopo il suo lungo ritiro presso Fiumedinisi è tornato alle vecchie abitudini e ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il programma di giornata “ora per ora”

Questo il testo del post con il programma: “Buongiorno! Volete assaggiare il mio caffè? Siamo già all’opera per completare il materiale utile alla conferenza stampa. Ore 10:15 Palazzo dei Leoni (IN DIRETTA FB) conferenza stampa per la ripartenza del Sistema Messina; Ore 12:00 confronto sull’attivazione interventi riserva Capo Peloro; Ore 14:00 ad oltranza variazione ed assestamento di bilancio città metropolitana”.