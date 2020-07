Messina, tra le proposte per realizzare la processione della Vara 2020 un elenco di tiratori e fedeli e segnali di demarcazione sulle corde per trainarla

28 Luglio 2020 12:55

Il consigliere comunale messinese Salvatore Sorbello ha sottoposto all’Amministrazione alcune soluzioni per consentire lo svolgimento della processione della Vara 2020

Il consigliere comunale messinese Salvatore Sorbello, in una nota, si è rivolto all’Amministrazione al fine di sollecitare la valutazione in merito alla possibilità di organizzare la Processione della Vara 2020, secondo le indicazioni provenienti dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della salute. Queste infatti, come segnala Sorbello, non vietano le processioni religiose purché si osservino le linee guida sul distanziamento e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.