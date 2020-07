Messina: presentata Visit-Me, la campagna per promuovere le bellezze della città dal Duomo ai percorsi naturalistici

31 Luglio 2020 16:09

Messina. Presentata la campagna Visit-Me, l’assessore Caruso: “Non possediamo solo le bellezze stereotipate a cui siamo abituati, abbiamo anche la possibilità di tantissime escursioni fuori porta”

Il Sindaco Cateno De Luca, e gli Assessori al Turismo Enzo Caruso, alle Attività Produttive Dafne Musolino e all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli hanno presentato oggi, venerdì 31, a Palazzo Zanca la campagna promozionale Visit-Me. Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte l’arch. Nino Principato e la dirigente scolastica del Liceo Seguenza Letteria Leonardi, sono state illustrate le strategie e gli strumenti che l’Amministrazione intende mettere in atto per incrementare il turismo in Città.

“Bisogna ringraziare – ha evidenziato il Sindaco De Luca – tutti coloro che hanno collaborato alla materializzazione del percorso che l’Amministrazione sta mettendo in atto per contribuire a sostenere la ripresa del settore turistico che avrà come obiettivo il lancio del brand Messina. Gli Assessori competenti hanno già effettuato una stima di quanto dovrà essere effettuato in termini di migliorie e riqualificazione, stiamo impegnando delle somme, che saranno esitate a breve in seduta di Giunta, al fine di offrire ai turisti una soddisfacente fruizione dei percorsi culturali ed un sostegno al settore. Pertanto questo è l’embrione di quella che è la strategia della nostra Fondazione, per la quale è pronta una bozza per la costituzione nella prossima settimana di un gruppo di lavoro. Mi auguro di trovare la Città bella al confronto per avere lo strumento che ci consenta di potere valorizzare Messina. Definita questa fase, ci sono tutti gli elementi e le condizioni, sempre se c’è la voglia di fare, di rendere Messina non più città di passaggio, ma città da vivere ed amare”.

“Oggi si parte per gettare le basi per il futuro di questa città. Per tanti anni non abbiamo fatto altro che dichiarare che si può vivere di turismo e di cultura – ha proseguito l’Assessore Caruso – ma per questo è necessaria una preparazione, non si può improvvisare ed è proprio quello che stiamo cercando di fare rendendo ancora più professionale l’Ufficio di Informazione Turistica, potenziandolo con personale che abbia conoscenza della lingua inglese, con cartine tradotte anche in inglese, con una segnaletica in doppia lingua che a breve sarà installata ed anche con una serie di incentivi da accodare alle strutture ricettive che possano diventare attrattive per il territorio. Non possediamo solo le bellezze stereotipate a cui siamo già abituati, come il Campanile e il Porto, ma abbiamo anche la possibilità di tantissime escursioni fuori porta da portare in rete attraverso 12 percorsi messi a disposizione dalle agenzie di viaggio e dai tour operator che potranno consentire a tutti coloro che decidono di usufruire di queste offerte di disporre, nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 2 novembre, anche di una card per il trasporto pubblico gratuito e degli sconti offerti dagli esercenti convenzionati”.

“Visit-Me – ha concluso l’Assessore Musolino – è frutto di un lungo percorso delineato da linee guida per un programma di sviluppo turistico ed economico intrapreso dagli Assessorati interessati al fine di coinvolgere, nella fase attuativa, gli operatori del settore ricettivo, del trasporto pubblico e privato, della ristorazione, della balneazione e le agenzie di viaggio per promuovere in modo originale e attrattivo le bellezze storiche, architettoniche ed ambientali di Messina. Visit-Me è sostanzialmente una piattaforma che sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook che fungerà da vetrina di tutti i siti architettonici, turistici, monumentali e di tutte le attività che intendono collaborare con il Comune di Messina. Coloro che aderiranno si impegneranno al tempo stesso ad offrire una qualità dei servizi, una politica di trasparenza dei prezzi e a formare gli operatori coinvolti, in particolare dovranno avere una buona conoscenza delle lingue straniere al fine di offrire la giusta accoglienza ai turisti. A tutti gli operatori ed esercenti che aderiranno a Visit-Me, daremo uno spazio per farsi conoscere, che da soli non avrebbero, e di potere mantenere questo rapporto, ed infine per tutelare gli stessi stiamo procedendo alla registrazione del marchio alla Camera di commercio”.

Al termine della conferenza stampa il Sindaco De Luca ha inaugurato il nuovo Ufficio di Informazioni Turistiche (InfoPoint) recentemente trasferito presso il Palazzo Weigert.