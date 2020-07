Messina: sottoscritti in Prefettura i protocolli d’intesa per la prevenzione e il contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale

6 Luglio 2020 14:14

Messina: i protocolli si inseriscono nell’ambito del sistema integrato di sicurezza, inteso a favorire il più ampio raccordo fra tutte le Forze di Polizia per un approccio condiviso al contrasto di fenomeni di illegalità che maggiormente si riscontrano durante la stagione estiva

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, ha sottoscritto, presso il Palazzo del Governo, i protocolli d’intesa “Spiagge Sicure – Estate 2020”, con i Sindaci di Capo d’Orlando, Francesco Ingrillì, di Furnari, Maurizio Crimi, di Gioiosa Marea, Ignazio Alfonso Spanò, di Milazzo, Giovanni Formica, di Patti, Mauro Aquino, e di Sant’Alessio Siculo, Giovanni Foti. I predetti Enti locali sono stati ammessi, dal Ministero dell’Interno, al finanziamento in relazione a specifiche progettualità finalizzate al rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale lungo i rispettivi litorali, nonché al rispetto delle misure di prevenzione connesse all’attuale emergenza da Covid – 19. Gli stessi Comuni sono stati individuati dal Ministero dell’Interno tra quelli maggiormente esposti agli effetti negativi dei predetti fenomeni, e che non abbiano già fruito dello stesso beneficio nelle annualità precedenti. I protocolli si inseriscono nell’ambito del sistema integrato di sicurezza, inteso a favorire il più ampio raccordo fra tutte le Forze di Polizia per un approccio condiviso al contrasto di fenomeni di illegalità che maggiormente si riscontrano durante la stagione estiva, specialmente nei contesti di maggiore richiamo turistico.