Messina: l’A.O. Papardo riceve in dono un sanificatore dall’Ordine degli Avvocati

31 Luglio 2020 12:46

Messina: è stata consegnata questa mattina nei locali dell’Azienda Ospedaliera Papardo un sanificatore ospedaliero donato dall’Ordine degli Avvocati

E’ stata consegnata questa mattina nei locali dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina un sanificatore ospedaliero donato dall’Ordine degli Avvocati di Messina. Presente alla piccola cerimonia in direzione ospedaliera, l’avv. Felice Panebianco, Consigliere dell’Ordine forense messinese che ha voluto omaggiare personalmente l’Azienda Papardo. “La solidarietà ricevuta dall’Ordine degli Avvocati messinesi si è distinta in tutte le fasi del lockdown – ha ribadito il Dott. Salvatore Munafò, Direttore Amministrativo- grazie a una collaborazione attiva e costruttiva tra medici e avvocati. Devo ammettere più in generale che tutta la città di Messina si è rivelata attivamente impegnata nella solidarietà a contrasto del covid-19. Voglio pertanto ringraziare a nome di tutto il personale medico e sanitario, gli amici dell’Ordine degli Avvocati per quanto fatto per il nostro ospedale”. Presenti insieme all’avv. Panebianco anche il Consigliere avv. Daniela Chillè e l’avv. Carmela Spadaro del Comitato Pari Opportunità del COA di Messina. La delegazione è stata accolta dal Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Munafò dal Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Ranieri Trimarchi e dal Direttore dello Staff Dott. Gaetano Ferlazzo.