Messina: presentato il nuovo murales nell’ambulatorio di Oncologia dell’Ospedale Papardo

2 Luglio 2020 14:15

Messina. L’Ospedale Papardo presenta il nuovo murales per l’ambulatorio di Oncologia: un simbolo di speranza per i pazienti

Questa mattina è stato presentato presso l’Ambulatorio di Oncologia del Quarto Piano dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, il nuovo murales dal titolo “Leggerezza”.

Un progetto realizzato per migliorare l’accoglienza dei pazienti oncologici e dei loro famigliari. Nel corso della presentazione con il Direttore dell’U.O.C. di Oncologia Prof. Vincenzo Adamo, i due street artist, Andrea Sposari (in arte Spos.art) e Nicolò Amato (in arte NessuNettuno) hanno spiegato la realizzazione dell’opera grande più di 5 metri.

Il murales, realizzato in acrilico e vernice spray, miscelando diverse tecniche, rappresenta una giovane donna spiccare il volo tra lo sbocciare dei fiori di pesco.

“Un simbolo di speranza – ha dichiarato il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino presente all’evento – per i pazienti oncologici che arrivano nella nostra struttura per affrontare cure spesso impegnative. Questo connubio tra arte e medicina rappresenta solo uno degli step che stiamo intraprendendo insieme al Prof. Adamo per migliorare la qualità delle cure e dell’accoglienza del nostro Ospedale.”