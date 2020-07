Messina: oggi le prime lauree in presenza dalla crisi Covid [FOTO]

7 Luglio 2020 14:55

Il Rettore Cuzzocrea: “Sono molto contento ma anche emozionato di essere qui oggi. È un primo passo verso la normalità”

Si è svolta stamane in Aula Magna la prima sessione di laurea in presenza, dopo l’emergenza a causa del Covid. La cerimonia è stata aperta dai saluti del Rettore, prof. Cuzzocrea e del prof. Sebastiano Campagna, Direttore del Dipartimento CHIBIOFARAM, che hanno voluto porgere gli auguri ai 16 neolaureati in Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

“Sono molto contento ma anche emozionato di essere qui oggi così come lo sono stato a marzo per le prime lauree on line. È un primo passo verso la normalità, seppur a ranghi ridotti con soltanto 5 parenti per ogni candidato, ma abbiamo finalmente questa possibilità che dovrebbe portarci a settembre tutti in aula, così come indicato dal Ministro, Gaetano Manfredi. Stiamo cercando di trovare una soluzione, inoltre, per consentire, a coloro che si sono laureati durante l’emergenza Covid e sono più di 1000, di avere un momento, probabilmente a settembre per festeggiare insieme il traguardo raggiunto”.

Subito dopo, il prof. Campagna ha voluto ringraziare il rettore per avere dato la disponibilità dell’Aula Magna per le prime lauree in presenza, a testimonianza di un avvio verso la normalità di tutte quelle che sono le attività universitarie.

Grande emozione è stata espressa anche da Anna Cacciola, la prima dei 16 neolaureati, studentessa di Chimica e Tecnologie farmaceutiche: “È sicuramente una laurea diversa da come l’ho sempre immaginata, è una situazione particolare ma abbiamo probabilmente qualcosa in più che mi sta facendo vivere un momento indescrivibile”.