Messina, organizzata a Milazzo la 2° edizione del “Raduno in Kayak Plastic Free Rinella”: come partecipare all’evento

20 Luglio 2020 12:05

Messina. Il prossimo 25 luglio, a Milazzo, è stata organizzata la 2° edizione del “Raduno in Kayak Plastic Free Rinella”. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti

“Raduno in Kayak Plastic Free Rinella” è l’evento, giunto alla sua seconda edizione, organizzato per il prossimo 25 luglio dall’Associazione “IL PROMONTORIO” in collaborazione con Lega Navale sez. Milazzo, per sensibilizzare sulla pulizia e la cura delle coste in generale, e di quelle di Milazzo in particolare.

La manifestazione, gratuita ed aperta a tutti, prevede che i partecipanti si radunino con i loro kayak (che non potranno essere forniti dagli organizzatori) presso la n’gonia del Tono alle 7:30 della mattina del 25 luglio. Da lì il gruppo si sposterà verso la spiaggia di Rinella, costeggiando l’Area Marina Protetta di Capo Milazzo, dove, dopo aver effettuato una sosta nel punto in cui il capodoglio Siso si è spiaggiato e da dove realmente è iniziata la battaglia milazzese contro la plastica, si procederà alla raccolta delle plastiche e dei rifiuti ingombranti.

La manifestazione è inoltre organizzata per sponsorizzare e sostenere “SISO Project”, la raccolta fondi finalizzata all’allestimento di un’area espositiva dove poter esibire lo scheletro del Capodoglio “Siso” morto nel 2017 dopo essere rimasto impigliato in una rete da pesca a largo delle isole Eolie e all’interno del cui stomaco il biologo Carmelo Isgrò ha rinvenuto una notevolissima quantità di plastica.