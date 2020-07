Messina: chiesta all’Amministrazione di garantire la presenza di Mata e Grifone nella Vallata di Camaro

2 Luglio 2020 11:07

Messina. Il consigliere Cacciotto su Mata e Grifone: “Le periferie vivono già una situazione di profonda difficoltà ed eliminare un appuntamento classico getta ancora più sconforto nei quartieri”

Il consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto ha diffuso una nota indirizzata all’Assessore alle Tradizioni Popolari Giuseppe Scattareggia, all’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso ed all’Assessore ai rapporti con le Circoscrizioni Dafne Musolino sul tema dell’esposizione al pubblico delle statue di Mata e Grifone.

“Il Covid-19 ha stravolto certamente il mondo – si legge nella nota – il modo di vivere, le abitudini, le tradizioni; un pensiero corre anche alla classica tradizione popolare dei Giganti Mata e Grifone da sempre legata all’agosto messinese e alla Vallata di Camaro. Quest’anno sembrerebbe che i Giganti, fondatori secondo i racconti di Camaro, per motivi legati al Covid-19 salteranno la classica tappa di Camaro”.

“Lo scrivente – prosegue Cacciotto – non può certamente non riconoscere che le misure anti Covid impongono lo stravolgimento di tutta una serie di cose ma, per quanto riguarda la presenza dei Giganti nella Vallata di Camaro ritiene che, adottando una variazione di programma, ed in particolare eliminando la passeggiata classica dal deposito di via Catania alla piazza di Camaro Superiore per poi procedere alla collocazione nella strada adiacente la sede della Terza Municipalità, la presenza di Mata e Grifone nella Vallata di Camaro possa essere garantita.

Sembrerebbe che l’Amministrazione abbia pensato alla collocazione statica dei Giganti nella sola Piazza Unione Europea, davanti a Palazzo Zanca ma lo scrivente ritiene infatti che sempre in maniera statica la collocazione possa avvenire anche nella “terra nativa” di Camaro.

Le periferie vivono già una situazione di profonda difficoltà ed eliminare un appuntamento classico che potrebbe, con una modifica, essere mantenuto, getta ancora più sconforto nei quartieri”.

“Il sottoscritto – conclude il consigliere – alla luce di quanto sopra rappresentato, chiede Signorie Loro in indirizzo, ciascuna per la parte di competenza, di predisporre tutto quanto necessario per garantire, nella sicurezza imposta oggi dalle misure anti covid, la presenza dei Giganti Mata e Grifone nella Vallata di Camaro”.