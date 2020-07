Messina, l’assessore Pierobon tra i relatori del corso per Ispettore ambientale comunale volontario

14 Luglio 2020 14:49

Messina, domani mattina l’assessore regionale Pierobon tra i relatori del corso per Ispettore ambientale comunale volontario

Volontari a lezione di ambiente, rifiuti e raccolta differenziata per ottenere la qualifica di Ispettori ambientali comunali volontari. Al Palacultura di Messina domani mattina ci sarà anche un “insegnante” d’eccezione, l’assessore regionale all’Energia e servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, che interverrà in qualità di relatore. Il seminario formativo, iniziato oggi, proseguirà fino a venerdì. Domani mattina, dalle 9, interverrà anche il presidente della Messinaservizi Bene Comune, Pippo Lombardo. Sarà presente l’assessore comunale all’Ambiente, Dafne Musolino.

Le attività degli ispettori sono previste dal regolamento comunale approvato in Consiglio mentre l’incarico è attribuito dal sindaco, a seguito del corso di formazione organizzato dal Comune, in collaborazione con il soggetto gestore e con la polizia locale. L’ispettore ambientale comunale volontario svolge attività di vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti, supporta le azioni di controllo, segnala eventuali violazioni riscontrate, vigila sulla tutela del patrimonio dei beni strumentali alla gestione dei servizi ambientali. Gli ispettori svolgono inoltre attività informativa per cittadini e imprese per contribuire al corretto conferimento dei rifiuti e sul servizio di raccolta differenziata, il tutto esclusivamente all’interno territorio comunale, con espletamento volontario e gratuito.