Messina, istituzione delle isole pedonali temporanee: “Seduta aggiornata, non ci sono le condizioni per prevedere quando si potrà tornare a parlarne in commissione”

Messina. A causa di una serie di emendamenti impossibili da discutere a causa dell’assenza del dirigente del Dipartimento e di una mozione per l’aggiornamento della seduta è stata rimandata a data da destinarsi la discussione sulle isole pedonali temporanee

La I Commissione consiliare Viabilità, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, ha esaminato stamani in seduta straordinaria, alla presenza dei funzionari del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici Bruno Bringheli e Domenico Cerniglia, la proposta di delibera relativa all’istituzione di alcune isole pedonali temporanee in tre diverse zone della città (al centro e a Torre Faro) che l’Amministrazione ha redatto sulle indicazioni fattele pervenire dal Consiglio Comunale che aveva votato nei giorni scorsi una mozione al riguardo.

“Purtroppo la Commissione non ha potuto esitare oggi la delibera – spiega rammaricato Gioveni – in quanto sono stati presentati da alcuni colleghi 5 emendamenti che però non si sono potuti votare (e quindi nemmeno la delibera finale) per l’assenza del dirigente del Dipartimento che dovrà apporre i relativi pareri. Inoltre – prosegue il Presidente – ciò che ha di fatto rappresentato un altro impedimento è stato l’accoglimento a maggioranza (con 8 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti) di una mozione del consigliere Serra che ha chiesto l’aggiornamento della seduta alla presenza anche, fra gli altri, dell’Assessore alle Attività Produttive Dafne Musolino giustificandolo col fatto che l’oggetto della delibera è dedicato specificatamente agli aiuti post-Covid rivolti ai commercianti.

“Mi preme tuttavia precisare – conclude Gioveni – che essendo andate così le cose oggi in Commissione che inevitabilmente impediscono la trattazione della delibera stasera in Consiglio Comunale e tenuto conto che l’effettivo avvio delle pedonalizzazioni sarebbe stato previsto per lunedì 20 luglio, ad oggi non sono nelle condizioni di prevedere quando potremo fare un ulteriore passaggio dell’atto in Commissione in quanto la seduta ordinaria di lunedì prossimo sarà dedicata a un altro importante tema (il progetto di copertura del torrente Annunziata) programmato da tempo e con relativi ospiti già formalmente invitati”.

Istituzione delle isole pedonali: la posizione del comitato Messina Nord

“Si era partito in ritardo causa coronavirus, ma si sperava in un’accelerazione e aver un’isola pedonale dai primi di luglio nel villaggio di torre faro, ma tra rinvii e emendamenti si è arrivati a metà luglio dove si intravedeva la fine del tunnel con 3 isole pedonali che potevano nascere dal 20 luglio. Oggi apprendiamo che molto probabilmente non sarà così. Forse neanche per fine luglio torre faro avrà l’isola pedonale, e si continuerà a restare prigionieri del caos”, è quanto scrive in una nota il comitato Messina Nord. “Chiediamo all’amministrazione e al vice sindaco nei poteri a loro concessi dalla legge di istituire un’isola pedonale temporanea nei fine settimana, festivi e prefestivi dalle ore 18 alle 2. Da istituire da questo fine settimana e fino a metà settembre. Continuate con L’impiego degli ausiliari del traffico per combattere la sosta selvaggia fronte chiesa. Basta con emendamenti e rinvii creiamo 1 o 3 isole pedonali, e iniziamo a mettere un mattone per costruire il futuro rilancio del borgo, senza se e senza ma”, conclude la nota.