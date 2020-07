Messina, invasione di ghiri sui Nebrodi: approvata la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale

28 Luglio 2020 13:49

L’onorevole messinese Elvira Amata, capogruppo all’Ars di Fratelli d’Italia, sull’approvazione da parte della giunta della richiesta di stato di calamità naturale: “Avevamo visto giusto nel 2019. Alcuni territori soggetti a vere e proprie infestazioni”

“Avevamo visto giusto, quando nel settembre 2019, avevamo chiesto, come gruppo di Fratelli d’Italia, con una mozione al governo della Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale teso alla mitigazione e al ristoro dei danni da Gliridi in agricoltura nel territorio dei Nebrodi”.

Lo ha detto il capogruppo di FdI all’Ars Elvira Amata, firmataria dell’atto di indirizzo, commentando l’approvazione da parte della giunta regionale della richiesta dello stato di calamità per i danni prodotti dai ghiri.

“Territori come quelli di Ucria, Floresta, Sinagra, Raccuia, Naso, sono soggetti a vere e proprie infestazioni temporanee di questi animali che consumano oltre il 60% delle nocciole presenti nella pianta. Così si potrà attuare ora un piano di controllo, con interventi idonei per la riduzione della popolazione dei ghiri, sia attraverso la cattura con trappole, sia attraverso procedure di lotta biologica con l’immissione in libertà di predatori naturali o la realizzazione di fasce di rispetto, tali da impedire il passaggio dei citati roditori dalla zona boscata alle aree coltivate, che rappresentano – ha concluso Amata – un importante segmento dell’economia del territorio”.