Messina: importante intervento di riqualificazione del Nuovo Mercato Verde [FOTO]

4 Luglio 2020 22:10

Nuovo Mercato Verde (ex mercato Zaera) si veste con i pannelli Isometal! Si tratta di un importante intervento di riqualificazione di uno dei mercati rionali più storici di Messina, ubicato tra la via Cesare Battisti ed il viale Europa, in una zona ad alta densità abitativa. Il cantiere è in corso di realizzazione, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. L’area del mercato è di circa 1.450 mq. Il progetto definitivo prevede la realizzazione di una struttura a due piani fuori terra a partire da via Cesare Battisti. Il piano terra sarà adibito a parcheggio, mentre il piano superiore, tutto adibito a mercato, ha le seguenti caratteristiche: 48 posti mercato (44 da mq 13,00 e 4 da mq 18,00), caratterizzati da box con pareti coibentate prodotte dalla Isometal (stabilimento di produzione a Villafranca Tirrena in provincia di Messina). Il piano sarà dotato inoltre di celle frigorifere comuni a servizio dei mercatali. Il mercato è dotato di una originalissima copertura modulare a cuspidi piramidali, di circa 1500 mq, realizzata con pannelli da copertura coibentati Isometal 5G.