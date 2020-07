Messina: avviati gli interventi di scerbatura dello spartitraffico lungo la linea tranviaria

1 Luglio 2020 14:30

Messina: sono partiti oggi gli interventi di scerbatura dello spartitraffico della linea tranviaria, delle zone limitrofe alla viabilità e delle aree a verde della città

Sono partiti oggi gli interventi di scerbatura dello spartitraffico della linea tranviaria, delle zone limitrofe alla viabilità e delle aree a verde della città. Le attività iniziate dal capolinea del tram all’Annunziata interesseranno l’intera linea. L’appalto è stato aggiudicato per un importo di 188.234,57 euro alla ditta Italcostruzioni group srl. “L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale attraverso questo appalto – dichiara l’Assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Minutoli – è quello di avviare un percorso costante per la cura del verde e standardizzarlo per l’intera città. Questi lavori si aggiungono a quelli già in corso affidati alla ditta Gullifa per l’importo di 237.851,20 euro avviati nel 2019 e riguardanti interventi sui prati, nelle aiuole e nelle scuole della città. Sono inoltre in corso attività di rimozione delle ceppaie e di ripristino dei marciapiedi con appalto affidato alla società cooperativa Edilsicula per l’importo di 268.861,16 euro. Questi lavori, il cui effetto è già visibile in alcune zone della città, è stato incrementato per la volontà dei cittadini, che si stanno adoperando per la cura del verde come palesemente visibile nella piazzetta di Paradiso dove alcuni privati, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, proseguono la loro opera di decoro degli spazi medesimi. In questa fase altre aree sono state affidate a privati commercianti della zona come nel caso della rotatoria AMAM a Giostra e quelle del villaggio UNRRA curate da un’associazione del luogo. Questi esempi di collaborazione virtuosa e concreta sono da me molto apprezzati in quanto testimoniano la voglia e il desiderio dei cittadini di diventare parte attiva di questo progetto, riappropriandosi anche degli spazi attraverso la loro cura. Ringrazio anche Messina Servizi, che con mezzi e personale propri, opera in questa direzione al fine di restituire decoro alla città di Messina. L’auspicio è che la cittadinanza provveda a mantenere la cura e la pulizia delle zone già attenzionate”. Sino a venerdì 10, nella fascia oraria 6–17.30, saranno effettuati gli interventi di scerbatura dello spartitraffico della linea tranviaria in viale della Libertà. Pertanto nelle due carreggiate, nel tratto compreso tra il capolinea nord e viale Giostra, è istituito, per singoli tratti di intervento non superiori a 50 metri, il divieto di transito veicolare nelle corsie lato mare e monte, in adiacenza allo spartitraffico di separazione tra la linea tranviaria e la carreggiata stradale, per una larghezza non superiore ad un metro. I lavori dovranno essere eseguiti con esclusione delle fasce orarie 7.15-8.45 e 13-14.15.