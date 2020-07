8 Luglio 2020 20:50

Messina, interventi di manutenzione straordinaria sulla rete fognaria in località Campanella-Ortoliuzzo: sopralluogo dell’Assessore alle Manutenzioni e del Presidente AMAM

A seguito delle segnalazioni pervenute circa le disfunzioni dell’impianto fognario della zona di Campanella ad Ortoliuzzo, questa mattina è effettuato un sopralluogo congiunto dell’Assessore alla Manutenzioni Massimiliano Minutoli e del Presidente Amam Salvo Puccio per verificare l’entità del danno presente e lo stato degli interventi posti in essere tempestivamente dall’AMAM. Gli ultimi nubifragi abbattutisi in città hanno creato degli intasamenti della rete fognaria dovuti ad infiltrazioni di materiale detritico nelle tubature. Gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati in data odierna sono serviti a ripristinare la funzionalità dell’impianto e ad eliminare i disagi subiti dai residenti. Il problema dell’intasamento della rete fognaria in questa località, ormai annoso, è stato analizzato ed approfondito in maniera attenta da questa Amministrazione. Infatti è stato redatto, su indicazione del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello, il “Progetto di ampliamento delle strade di accesso al villaggio di Ortoliuzzo, del prolungamento lato mare verso nord ed opere di urbanizzazione, parcheggio e percorso pedonale per la fruizione del mare”, che include la sistemazione delle opere di urbanizzazione sottostanti, compresa la rete fognaria in questione. Il progetto, per l’importo di 681.000,00 euro, è stato già deliberato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 43 in data 03.02.2020 e stato inoltrato agli uffici competenti per il rilascio delle successive autorizzazioni e pareri.