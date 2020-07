Messina: incontro a Palazzo Zanca con rappresentanti di organizzazioni sindacali di Atm

24 Luglio 2020 14:08

Messina, incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali avente ad oggetto le dinamiche gestionali dell’Azienda Trasporti e la problematica degli ex lavoratori a tempo determinato di ATM in liquidazione rimasti esclusi dalle procedure concorsuali nella nuova Azienda

Alla presenza del Vice Sindaco Salvatore Mondello, del presidente del Consiglio comunale Claudio Cardile, del presidente di ATM Spa Giuseppe Campagna e del componente il CdA avv. Francesco Gallo, si è tenuto stamani, a Palazzo Zanca, un incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali FiltCGIl, UIL Trasporti, Cub Trasporti, Orsa Sicilia, Ugl Messina, Faisa Cisal e Sicobas avente ad oggetto le dinamiche gestionali dell’Azienda Trasporti Messina e la problematica degli ex lavoratori a tempo determinato di ATM in liquidazione rimasti esclusi dalle procedure concorsuali nella nuova Azienda. “E’ stato un incontro assolutamente proficuo – ha evidenziato il Vice Sindaco Mondello – improntato sui concetti chiave del rispetto e della condivisione per tracciare le strategie programmatiche utili ad uno sviluppo armonico della nuova ATM Spa”. Il presidente Campagna ha reso noto che è intenzione della nuova società potenziare i servizi e quindi procedere gradualmente ad ulteriori assunzioni di autisti. “A tal proposito – ha dichiarato il presidente di Atm Spa – martedì 28 si terrà il Consiglio di Amministrazione con all’ordine del giorno la formulazione di un nuovo bando di selezione per l’inserimento di ulteriori operatori di esercizio (autisti)”.