Messina, il Dipartimento Materno Infantile del Policlinico inserito nel network dei grandi Ospedali Pediatrici Italiani

23 Luglio 2020 12:25

Messina. Importante riconoscimento per il Dipartimento Materno infantile del Policlinico di Messina: “Struttura strategicamente importante nell’assistenza sanitaria pediatrica specialistica per tutti i paesi dell’area mediterranea”

Prestigioso ed importante riconoscimento per il DAI Materno Infantile del Policlinico Universitario che è stato chiamato a far parte dell’Associazione Ospedali Pediatrici Italiani (AOPI). Questa associazione attiva in Italia da oltre 10 anni è costituita dai più prestigiosi centri di alta specialità dedicati all’Area Materno-Infantile (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Ospedale Gaslini, Ospedale Meyer etc).

Gli obiettivi dell’attività di AOPI sono costituiti dalla promozione dello sviluppo culturale, scientifico e gestionale delle strutture assistenziali dedicate alla cura del bambino e del soggetto in età evolutiva. Inoltre, essa costituisce un punto di riferimento per le Istituzioni nella pianificazione, programmazione ed organizzazione delle politiche sanitarie pediatriche.

Il DAI Materno Infantile del Policlinico quindi è riconosciuto come “Ospedale Pediatrico” all’interno di una Azienda Ospedaliera Universitaria, seguendo l’esempio del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e del Policlinico di Padova. Il DAI diventerà punto di riferimento per il territorio, ed in particolare per la Sicilia Occidentale, per l’assistenza pediatrica di alta specialità.

“Questo importante risultato – ha dichiarato il Rettore prof. Salvatore Cuzzocrea – da un lato, premia l’attività e la visibilità raggiunta dal DAI Materno Infantile nelle varie specialità, dall’altro consentirà di promuovere ulteriori occasioni di sviluppo nell’ambito delle competenze di cure, delle attività scientifiche e culturali, nella formazione e nei processi di organizzazione. L’adesione e la sinergia operativa nell’ambito dell’AOPI consentirà anche l’utilizzo delle risorse che il Ministero della Salute mette a disposizione per le cure pediatriche di alta specializzazione, complessità ed intensità”.

Il Prof. Claudio Romano, Professore Associato di Pediatria dell’Università di Messina, ha seguito come delegato dell’Università e del DAI assistenziale, tutte le procedure che hanno portato al conseguimento di questo importante risultato e partecipato alla prima riunione che si è svolta la scorsa settimana.

“È stato raggiunto un prestigioso risultato – spiega il Prof. Romano – dopo circa 1 anno di lavoro, avviato in simbiosi con l’ex Direttore Generale Giuseppe Laganga ed il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, che ha supportato in maniera incondizionata e determinante questo progetto sino alla sua completa realizzazione. Ci proiettiamo in una dimensione importante non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, essendo considerata la nostra struttura come strategicamente importante nell’assistenza sanitaria pediatrica specialistica per tutti i paesi dell’area mediterranea. Questo risultato si aggiunge anche all’importante convenzione, già operativa, con l’Ospedale Gaslini di Genova per la chirurgia digestiva complessa”.

“I primi impegni operativi – ha sottolineato il prof. Claudio Romano – sono previsti già nel mese di Settembre con la partecipazione al tavolo tecnico che il Ministero della Salute ha definito per la preparazione di un documento di indirizzo sanitario in previsione della riapertura delle scuole e con una manifestazione che si svolgerà a Messina presso il Rettorato con la partecipazione dei vari rappresentati dell’AOPI”.