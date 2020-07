Messina: il Presidente Barbuzza incontra il Presidente Musumeci e l’Assessore Cordaro

9 Luglio 2020 17:50

Messina: il Presidente Barbuzza incontra il Presidente della Regione Musumeci e l’Assessore al Territorio Cordaro. Proficua riunione con i Presidenti dei 4 Parchi regionali

Incontro operativo e decisamente proficuo oggi per il Presidente Domenico Barbuzza che oggi, congiuntamente ai colleghi Presidenti degli Enti Parco regionali si è incontrato a Palermo con il Presidente della Regione Nello Musumeci e l’Assessore al Territorio e Ambiente Totò Cordaro. Numerosi gli argomenti all’ordine del giorno: si tratta del primo incontro ufficiale, preceduto la settimana scorsa da una prima riunione informale tra Giuseppe Arena, Presidente del Parco dell’Alcantara, Carlo Caputo Presidente del Parco dell’Etna e Angelo Merlino, Presidente del Parco delle Madonie. 4 Presidenti di nuova nomina, alle prese con i primi adempimenti, ma animati da grande voglia di fare, soprattutto dal “fare squadra”. L’occasione odierna ha riunito pertanto i vertici del settore del Parchi regionali, per organizzare il percorso operativo che, per come dichiarato dal Presidente Musumeci e dall’Assessore Cordaro, vedranno la Regione accanto agli Enti Parco in tutto e per tutto. Il Presidente Barbuzza ha evidenziato alcune criticità relative alla dotazione finanziaria dei Parchi ed alla necessità di riqualificare il personale impegnato con una efficace azione formativa, correlata al raggiungimento delle finalità istituzionali.