Messina: il Contrammiraglio Giancarlo Russo in visita a Palazzo Zanca

10 Luglio 2020 13:22

Messina, il Vicesindaco Mondello riceve il Cotrammiraglio Russo a Palazzo Zanca: “Un’occasione per sottolineare l’impegno che le Forze Armate hanno offerto nella gestione della recente pandemia”

Il Vice Sindaco Salvatore Mondello ha ricevuto stamani a Palazzo Zanca in visita di cortesia il Contrammiraglio Giancarlo Russo Direttore Marittimo della Sicilia orientale e Capo del Compartimento Marittimo del porto di Catania, accompagnato dal comandante della Capitaneria di Porto di Messina Capitano di Vascello Gianfranco Rebuffat e dal Capitano di Corvetta Giulia Tassone.