Messina, De Luca sull’hotspot di Bisconte: “Centinaia di famiglie vivono nel terrore, i migranti fuggono attraverso le abitazioni private” [VIDEO]

21 Luglio 2020 16:02

Messina. Dopo l’annullamento dell’ordinanza che disponeva la chiusura dell’hotspot per migranti di Bisconte, il sindaco De Luca e il Prefetto Librizzi concordano un incontro per discutere un programma condiviso

Non tarda ad arrivare il commento del sindaco di Messina, Cateno De Luca, a seguito dell’annullamento della sua ordinanza, che disponeva la chiusura dell’hotspot per migranti della Caserma Bisconte, da parte del Prefetto Maria Carmela Librizzi.

“Annullata la mia ordinanza per la chiusura hotspot di Messina? Nessun problema!”, scrive De Luca sulla sua pagina Facebook. “La Prefetta Librizzi me lo ha preannunciato con una telefonata concordando un incontro per domani alle ore 11 in prefettura. Non entro nel merito dell’annullamento perché non c’entrano nulla le competenze del Sindaco né io sto a sindacare gli appalti ed i servizi che sono stati espletati per l’hotspot di Bisconte, pretendo soltanto che questa struttura venga chiusa immediatamente perché abusiva e crea problemi di ordine pubblico e sanitario. A buon intenditor poche parole!”

A seguire, nel video allegato al post, il sindaco ha aggiunto: “Ho accettato di incontrare la Prefetta domani alle 11 ma la posizione del sindaco di Messina non cambia. Abbiamo centinaia di famiglie che vivono nel terrore perché i migranti fuggono dall’hotspot passando attraverso abitazioni private e gli abitanti hanno le palle piene di questa situazione, come ce le ha il sindaco di Messina. L’hotspot va chiuso. Per una volta, che Messina non sia il pisciatoio dell’Europa”.

