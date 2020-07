Messina: a Giampilieri solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

3 Luglio 2020 22:40

Messina: Sabato 4 e Domenica 5 luglio avranno luogo a Giampilieri superiore i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie

Sabato 4 e Domenica 5 luglio avranno luogo a Giampilieri superiore i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie. Anche con le problematiche presenti in questo tempo di dolore e incertezze, Giampilieri rinnova i festeggiamenti annuali, certamente con un programma meno folto, ma ugualmente improntato sulla devozione verso la Vergine. Sabato 4 alle 19 si terrà la Santa Messa in chiesa madre; segue il santo rosario meditato alle 22. La chiesa resterà aperta fino alla mezzanotte. Domenica 5 alle 19 verrà celebrata la Santa Messa in piazza alla presenza del venerato simulacro della Madonna delle Grazie.