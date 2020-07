6 Luglio 2020 15:26

Messina, Floridia (M5S): “soldi per i piccoli comuni del messinese. Compresa l’isola di Salina”

Alì, Condrò, Leni e Santa Marina Salina, Tripi, Reitano e Raccujia sono alcuni dei comuni che beneficeranno dei Finanziamenti per Comuni al di sotto dei 1000 abitanti. “Rendiamo più sostenibili 1940 piccoli Comuni che contano meno di 1000 abitanti” dichiara la senatrice Floridia. “Avranno un contributo a fondo perduto pari a 19.329,89 euro per la realizzazione di opere di efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili, interventi per la mobilità sostenibile”.