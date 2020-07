Messina, esodo e controesodo estivo: rafforzamento delle misure di contenimento del contagio da Covid-19

28 Luglio 2020 19:37

Messina, il prefetto ha convocato una riunione per domani

Il Prefetto di Messina, Maria Carmela Librizzi, ha convocato per domani, alle ore 11:00, una riunione di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per una valutazione congiunta delle problematiche concernenti l’esodo e il controesodo estivo ed il rafforzamento delle misure da contenimento del contagio.

Alla riunione sono stati invitati a partecipare il Comune di Messina, la Capitaneria di Porto di Messina, i responsabili di ANAS e CAS, i Comandanti dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e della Polizia Municipale, i direttori di ASP e 118.

Nel pomeriggio, alle ore 17, si terrà un’ulteriore riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, relativa alle problematiche connesse all’incremento dei flussi turistici nelle isole Eolie e all’adozione delle conseguenti necessarie misure di contenimento del contagio.