Messina: donate alla Croce Rossa Italiana alimenti e articoli per l’igiene

6 Luglio 2020 20:36

L’Associazione Amici Fiamme Gialle di Messina e la Farmacia Brancato donano alla CRI alimenti e articoli per l’igiene per i bambini delle famiglie disagiate di Messina

Insieme per un obiettivo comune: assicurare un aiuto alle famiglie in difficoltà per l’effetto della crisi economica determinata dalle ridotte possibilità lavorative causate dal lockdown per l’emergenza sanitaria Covid-19. Lo spirito del volontario, a prescindere dall’appartenenza ad un’Associazione, è un “unicum” che accomuna e rende possibile di mettere insieme le forze disponibili per arrivare prima e meglio al traguardo. Oggi l’esempio viene dagli Amici e colleghi dell’Associazione Fiamme Gialle di Messina (A.FI.GI.) e dalla Farmacia Brancato che, presso la sede di Via Giordano Bruno, hanno consegnato al Comitato della Croce Rossa di Messina generi alimentari e prodotti per l’igiene da destinare ai bambini in tenera età appartenenti a famiglie bisognose di Messina a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Pregevole è il significato di questa iniziativa solidale nel momento in cui ancora molte famiglie messinesi si trovano in una grave crisi economica, perché, dopo il lockdown per il coronavirus, non tutte le attività hanno ripreso a funzionare e non tutte le misure di supporto hanno esperito i loro effetti. La donazione è stata un gesto di aiuto volto a soddisfare la richiesta primaria di tante famiglie con bambini in tenera età, per i loro bisogni quotidiani.

La delegazione della Farmacia della dott.ssa Carmela Brancato e l’A.FI.GI. (Amici Fiamme Gialle per la solidarietà – Sezione dello Stretto – di Messina), sono state ricevute dal Presidente del Comitato della CRI di Messina Antonio Chimicata e dal consigliere del direttivo Francesca Melita, alla presenza di volontari e volontarie. Nella circostanza il Presidente ha espresso l’apprezzamento e il sentito ringraziamento per gli amici e colleghi dell’A.FI.GI. e della Farmacia Brancato per la bella iniziativa, quale nobile esempio di solidarietà. L’evento ha dato anche lo spunto al presidente Chimicata per fare anche un’analisi delle attività svolte e dell’impegno profuso quotidianamente dai circa 200 volontari della sede di Messina che quotidianamente si prodigano, senza riserva di energie, per dare sostegno ed incoraggiamento alle famiglie in difficoltà del vasto territorio messinese, che si estende da Scaletta Zanclea a Rometta. Il tutto senza trascurare quelle che sono le cosiddette attività d’istituto delle altre aree di intervento. La raccolta fondi effettuata su base volontaria dagli associati A.FI.GI. – Sezione dello Stretto – di Messina con il suo Presidente dott. Dino Parisi, ha permesso di acquistare vari tipi di latte sia in polvere che liquido da destinare ai bambini distinti per fascia di età, mentre il generoso contributo volontario offerto dalla dott.ssa Morgana Zappia – amministratrice della Farmacia Brancato di Via Garibaldi, ha ancor di più incrementato il gesto solidale, offrendo altri prodotti di qualità da destinare all’igiene dei bambini. Sempre nello spirito di volontariato, per le riprese video e fotografiche ha offerto il proprio contributo lo studio fotografico Dialquadrato Photografhy, particolarmente sensibile e vicino nelle attività di solidarietà che vedono coinvolte le varie associazioni di volontariato.