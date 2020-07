25 Luglio 2020 22:42

Si svolgerà domani 26 luglio 2020 la sesta edizione del Memorial Andrea Scaglione targato MSP Italia Comitato di Messina in sinergia con il Green Soccer Ainis struttura cittadina di calcio a 5. Il 26 luglio coincide con il sesto anno della scomparsa dell’appena ventenne Andrea ucciso in un incidente stradale. Domani a partire dalle ore 19 ci saranno momenti sportivi ma anche un momento di preghiera e riflessione.

Tanti gli amici che non faranno mancare l’affetto per un giovane Angelo.