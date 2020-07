5 Luglio 2020 14:28

Messina, cinque giorni fa era stato investito dallo scoppio di una bombola nella sua abitazione a Falcone: Luca Minato, dj di 35 anni, è morto stamani nel centro grandi ustioni di Palermo

Luca Minato, dj di 35 anni, è morto stamani nel centro grandi ustioni del Civico a Palermo dove era stato ricoverato per via delle gravi conseguenze dello scoppio di una bombola nella propria abitazione a Falcone, nell’Area Metropolitana di Messina. L’uomo, dopo l’incidente, era stato trasferito in ospedale in elisoccorso. Minato, per via della sua attività, era molto conosciuto in Sicilia: tanti i messaggi di cordoglio sui social.