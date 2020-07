Messina, malfunzionamento Servizio ecografie di Lipari: nominata Commissione d’indagine

5 Luglio 2020 12:21

A seguito delle notizie riportate relativamente ad un disservizio delle apparecchiature per l’ecografia morfologica di Lipari, il D.G.dell’ASP ha nominato una Commissione d’inchiesta

A seguito delle notizie diffuse sui media in proposito di un malfunzionamento delle apparecchiature destinante all’Ospedale di Lipari per la diagnosi morfologica ed il monitoraggio della gravidanze, il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Paolo La Paglia, ha nominato una Commissione di indagine interna al fine di indagare su: le reali motivazioni che hanno portato al disservizio; se vi siano stati eventuali ritardi o inerzie in merito allo svolgimento delle procedure; se siano stati arrecati danni a pazienti a causa del disservizio.