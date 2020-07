Messina, disordini all’hotspot per migranti: De Luca dispone la chiusura del centro

17 Luglio 2020 10:46

Dopo i disordini verificatisi a Messina, presso i locali dell’ex Caserma Bisconte, oggi adibita ad hotspot per migranti, il sindaco Cateno De Luca ne ha annunciato la chiusura sulla sua pagina Facebook.

Dopo i disordini verificatisi nella serata del 15 luglio presso l’hotspot per migranti di Messina, che hanno portato al ferimento di un finanziare, il sindaco Cateno De Luca è intervenuto dichiarando l’imminente chiusura del centro

“Basta con il mercimonio dei migranti a Messina! I migranti fuggono indisturbati per la città mettendo in pericolo la popolazione e dobbiamo pure stare in silenzio senza protestare?” si legge nel post del primo cittadino.

“Udite udite… è stata disposta la chiusura dell’hotspot per migranti abusivamente realizzata presso l’ex Caserma Gasparro di Bisconte. Alle ore 17 il provvedimento sarà ufficializzato mediante affissione all’ingresso principale della struttura di Bisconte.

Potete seguire in diretta l’esecuzione della storica decisione sulla nostra pagina De Luca Sindaco di Messina”.

Si attendono dunque le 17 per conoscere gli sviluppi concreti di questa vicenda dato che allo stato attuale il provvedimento di chiusura dell’hotspot è stato soltanto annunciato e non è ufficiale.