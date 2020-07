Messina, De Luca annuncia: “chiuso il caso dell’imbrattammo del monumento a piazza Municipio, ecco chi sono i colpevoli”

26 Luglio 2020 15:10

Messina, De Luca annuncia: “chiuso il caso dell’ imbrattammo del monumento a piazza Municipio, ecco i responsabili sono tre tredicenni ed una diciassettenne”

“Dopo le prime anticipazioni sull’indagine condotta dalla Polizia Municipale per l’imbrattamento del monumento dei Caduti, una delle minorenni si è presentata alla caserma Caserma Di Maio accompagnata dalla madre, assumendosi la piena responsabilità dei fatti, fornendo la conferma alle risultanze delle indagini e aggiungendo ulteriori particolari che hanno arricchito il quadro degli accertamenti già eseguiti. Possiamo già anticipare che le autrici dell’imbrattamento sono 4 ragazze, 3 tredicenni e 1 diciassettenne già tutte identificate”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook, il sindaco di Messina, Cateno De Luca. “Nell’esprimere apprezzamento per l’assunzione di responsabilità della minorenne e della sua famiglia che ha immediatamente compreso la gravità del gesto compiuto dalla propria figlia, ci auguriamo che anche le altre ragazze si presentino nelle prossime ore per evitare che la Polizia vada a rintracciarle a casa. E pur apprezzando l’assunzione di responsabilità che è espressione di una matura presa di consapevolezza della gravità del gesto compiuto, dobbiamo confermare che l’Amministrazione non intende tollerare simili abusi del patrimonio pubblico che verrà difeso in ogni sede”, conclude.