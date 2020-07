Messina, copertura torrente Annunziata: indagini conoscitive entro 3 mesi, poi si potrà procedere alla stesura definitiva del progetto

20 Luglio 2020 16:19

Si è tenuta oggi, 20 luglio, la seduta della I Commissione ai Lavori Pubblici del Comune di Messina durante la quale si è discusso della copertura di un altro tratto del torrente Annunziata

La I Commissione Lavori Pubblici, presieduta dal consigliere comunale Libero Gioveni, ha discusso stamani del progetto di copertura del torrente Annunziata, alla presenza del Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello e dell’Associazione “Progetto Eden” rappresentata dagli ingegneri Andrea Bonaccorso e Giovanni Arena e dal sig. Rocco Barilaro.

“Nel corso della seduta, nella quale è stata evidenziata l’ormai improcrastinabile necessità di portare avanti l’iter progettuale per le forti criticità presenti in una zona ormai al collasso – spiega Gioveni –, è stato illustrato dall’ingegner Bonaccorso il progetto di massima che era stato redatto in collaborazione con l’ingegner Salvatore Bartolotta del Comune, che in sostanza prevede la realizzazione di tratti di copertura (150 metri a monte, 70 metri in un punto intermedio da adibire anche a parcheggi e altri 70 metri a valle dove realizzare anche una rotatoria)”.

“Il Vice Sindaco Mondello – prosegue il Presidente – ha confermato la volontà dell’Amministrazione comunale di raggiungere questo obiettivo, rappresentando tuttavia la necessità di completare prima il quadro conoscitivo attraverso sia le verifiche idrauliche che l’Università degli Studi di Messina deve effettuare su tutti i torrenti, sia gli studi cumulativi di impatto ambientale; soltanto dopo aver preso atto di questi risultati si potrà programmare la stesura del progetto definitivo e intercettare i necessari finanziamenti per la realizzazione delle opere”.

“La Commissione, quindi, – conclude Gioveni – in virtù di una tempistica orientativa di 3 mesi che l’Assessore Mondello si è dato rispetto alla conclusione del quadro conoscitivo, si è determinata nel riaggiornare i lavori sullo stesso importante argomento una volta completati gli studi propedeutici attualmente in essere”.