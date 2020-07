Messina, V circoscrizione: le proposte del consigliere Rossellini per trovare nuovi spazi da destinare alle scuole

8 Luglio 2020 12:14

Messina, il consigliere della V circoscrizione Rossellini sul tema degli spazi nelle scuole: “Da non sottovalutare l’opzione di svolgere didattica nei Musei”

Mancano solo 60 giorni all’inizio della riapertura delle Scuole a Messina. Per questo motivo ho proposto come ordine del giorno in commissione di Circoscrizione di poter affrontare le seguenti problematiche.

Sarà una lunga estate per i dirigenti che si dovranno cimentare a diventare un po’ architetti e un po’ ingegneri e segnalare quando le classi risulteranno troppo piccole per il numero degli alunni. Di sicuro dovranno studiare le planimetrie e ragionare le distanze.

Fondamentale sarà la collaborazione con gli enti locali, auspicabile il recupero dei grandi immensi esterni che circondano i vari istituti scolastici presenti nella V° circoscrizione. Da non meno sottovalutare l’opzione di poter svolgere didattica anche nei musei o nei cortili esterni delle scuole se il tempo lo permetterà. Bisogna svolgere una prima ricognizione per mappare il territorio, prendere in mano le singole planimetrie delle scuole e fare tutte le valutazioni del caso, individuando le maggiori criticità, eventuali problemi di sovraffollamento e ragionare con l’amministrazione comunale per ragionare sugli spazi necessari.

“Le linee guida spingono a una didattica meno frontale e più laboratoriale, in piccoli gruppi e non necessariamente in classe, ma anche in spazi diversi per coniugare la necessità di distanziamento con l’innovazione. Bisognerà verificare eventuali lavori da realizzare nelle scuole, la dimensione dei corridoi e vari laboratori. Non da sottovalutare eventuali orari scaglionati e ovviamente il rafforzamento dei mezzi pubblici”.