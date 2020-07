Messina. Il consigliere comunale Russo ed il post che sa di sfottò verso il sindaco De Luca

9 Luglio 2020 12:07

Il consigliere comunale del PD Alessandro Russo pubblica un post sulla sua pagina Facebook che, sebbene non in maniera dichiarata, ha tutto l’aspetto di uno sfottò nei confronti del Sindaco De Luca

“BUONGIORNO! Oggi arancini fritti! Nel frattempo una bella passeggiata nel giardino a odorare i fiori di campo del mattino! L’AMore vince sempre sull’odio! In mattinata commissione urbanistica in sopralluogo alla Real Cittadella per vedere le condizioni di degrado dell’area. La vispa Teresa corréa tra l’erbette. NON CI FERMEREMO MAI!!! Etc etc…”

È questo il testo del post pubblicato questa mattina da Alessandro Russo, consigliere comunale del PD, sulla sua pagina Facebook. Russo è da tempo in aperta contrapposizione con il sindaco De Luca, sia relativamente alle sue scelte amministrative che, più in generale, riguardo al suo stile comunicativo, ritenuto dal consigliere spesso vacuo e ingiustificatamente aggressivo.

Sulla base di questi precedenti ed in considerazione della foto scelta da Russo a corredo del testo (che ricorda una delle foto bucoliche pubblicate da De Luca durante il suo “ritiro fiumedinisiano”) è dunque facile immaginare che si tratti di una provocazione nei confronti del sindaco. Chi sa se e come De Luca, che solitamente non si tira indietro quando si tratta di scontri mediaci, deciderà di rispondere al consigliere.