Messina, conferimento rifiuti: “elevati nel weekend 29 verbali a cittadini con sanzioni da 450 a 600 euro”

6 Luglio 2020 12:06

Errato conferimento rifiuti, Messinaservizi Bene Comune: “in accordo polizia municipale elevati nel weekend 29 verbali a cittadini, con sanzioni da 450 a 600 euro”

Messinaservizi Bene Comune continua, con l’appoggio della polizia municipale, la sua azione di prevenzione e repressione di comportamenti illeciti e scorretti nel conferimento di rifiuti nel territorio cittadino. Tra sabato e domenica notte, serrati controlli della zone Nord e Sud della città. Dieci cittadini multati per 600 euro ciascuno, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per abbandono di rifiuti sul suolo pubblico sulla Ss114, nei rioni di Contesse, Minissale, Annunziata e in via Taormina. In tutto il mese di Giugno i verbali di questo tipo erano stati 2. Elevati, sempre nelle stesse aree, altre 16 multe da 450 euro ciascuno, ai sensi dell’ordinanza 232/2018, per conferimento in giornata non consentita e fuori orario; nel mese di Giugno complessivamente i verbali di questa tipologia erano stati 107. Infine, inflitte 3 sanzioni da 50 euro ciascuna, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, per abbandono di rifiuti di ridottissime dimensioni; nel mese di Giugno elevate 4 sanzioni dello stesso tipo. Messinaservizi ricorda inoltre, che domani si ritirerà carta nelle zone 1, 2 e 3 dell’Area Nord e va esposto stasera il mastello/carrellato di colore blu dalle 21 alle 5 del mattino. Si ritirerà invece, vetro nelle zone 1, 2 e 3 dell’Area Sud e va esposto stasera il mastello/carrellato di colore verde dalle 21 alle 5 del mattino. Ricordiamo che nel nostro sito www.messinaservizibenecomune.it troverete sempre il calendario aggiornato per il conferimento settimanale di vetro e carta.