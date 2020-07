Messina, campo di atletica ex GIL: proposta la gestione in house come per Villa Dante

20 Luglio 2020 11:06

Messina. Il consigliere della III Municipalità Alessandro Cacciotto ha proposto all’Amministrazione di intervenire sulla gestione del campo di atletica ex GIL con lo stesso approccio adottato per Villa Dante, al fine di stimolarne il rilancio

Il consigliere della III Municipalità della città di Messina, Alessandro Cacciotto, venuto a conoscenza del nuovo approccio deciso dal sindaco De Luca in merito alla Gestione di Villa Dante, ha portato all’attenzione dell’Amministrazione il tema del rilancio del campo di atletica ex GIL, che a suo avviso potrebbe essere affrontato in maniera analoga.

“Nei giorni scorsi è stato possibile apprendere attraverso la Sua pagina social e notizie di informazione, il cambio di “approccio” su Villa Dante: dal bando per la gestione dei privati alla gestione in house con Messina Social City”, si legge nella nota rilasciata dal consigliere Cacciotto.

“Come già ho avuto modo di esternare pubblicamente, ribadendolo in questa sede, la Sua scelta, condivisibile, potrà ritenersi felice (ed ovviamente lo spero) se accompagnata da un concreto sviluppo del più grande polmone verde della città. La premessa è doverosa perché sarebbe importante conoscere la Sua volontà, e dunque dell’Amministrazione, anche su un’altra struttura ricadente sempre nell’ambito della Terza Municipalità: il campo di atletica ex Gil o Santamaria”.

“Trattasi infatti di una struttura sportiva piuttosto frequentata che ormai da tantissimi anni cerca il salto di qualità. La Sua Amministrazione si è sempre pronunciata sull’affidamento a terzi della struttura di via Salandra attraverso bando pubblico; sarebbe adesso importante conoscere se la nuova “idea” di gestione di Villa Dante valga anche per il campo di atletica ex Gil. In particolare, conoscere se per l’ex Gil rimanga in piedi la volontà di affidare la gestione a terzi oppure gestirla autonomamente. È importante, al di la della scelta che l’Amministrazione vorrà fare, potenziare il campo di atletica Santamaria, renderlo sempre più efficiente per i tanti messinesi che giornalmente lo frequentano”.