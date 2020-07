Messina, bimba di 9 anni operata d’urgenza in neurochirurgia per una caduta in bici: operazione riuscita

17 Luglio 2020 11:29

Messina. Dopo una rovinosa caduta in bicicletta, la bimba di 9 anni di Ucria è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che è perfettamente riuscito. Oggi è stata dimessa

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che è stata dimessa stamattina dal reparto di Neurochirurgia, diretto dal professore Antonino Germanò, la piccola di nove anni di Ucria, ricoverata lo scorso 8 luglio per una rovinosa caduta dalla bicicletta.

La piccola paziente era stata operata in emergenza per un ematoma extradurale dai neurochirurghi Fabio Cacciola e Patrizia Fiore. Un delicato intervento perfettamente riuscito

La bimba era stata ricoverata al suo arrivo in Terapia intensiva

pediatrica per neuroprotezione e, una volta estubata, era stata trasferita al reparto di Neurochirurgia. Ora i sanitari hanno sciolto la prognosi e hanno deciso di dimetterla.

“È stata una vicenda – dice il Direttore sanitario dott. Antonino Levita – che ha visto mobilitarsi un’intera comunità. Siamo orgogliosi di essere riusciti a dare anche in questo caso una risposta adeguata e il mio ringraziamento va a tutto il personale che con la propria professionalità ha salvato la vita alla piccola paziente. A lei e ai suoi familiari gli auguri da parte della Azienda, affinché la piccola possa presto superare in modo definitivo questa brutta avventura.”