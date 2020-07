Messina: si conclude con un ottimo bilancio l’Open Day 2020

22 Luglio 2020 17:59

Messina: si è concluso con un ottimo bilancio l’Open Day 2020 – Digital edition dell’Università che, al termine della tre giorni di dirette, ha raggiunto circa 16.000 visualizzazioni sui canali social dell’Ateneo

Si è concluso con un ottimo bilancio l’Open Day 2020 – Digital edition dell’Università di Messina che, al termine della tre giorni di dirette, ha raggiunto circa 16.000 visualizzazioni sui canali social dell’Ateneo. “Sono molto soddisfatta dell’ottimo risultato dimostrato dai numeri registrati dalla manifestazione – ha detto la prof.ssa Roberta Salomone, Prorettrice ai Servizi agli studenti- mettono in luce un fervente interesse sulla offerta didattica e sui servizi UniMe. Mi preme sottolineare che l’evento è il risultato della collaborazione di tutta la comunità universitaria: docenti, personale tecnico amministrativo e studenti si sono mobilitati per raggiungere i nostri potenziali interlocutori e descrivere loro il nostro Ateneo. Ripeteremo certamente l’iniziativa”. Nel corso della terza e ultima giornata, sono stati presentati i CdL dell’Area Scienze della vita ed i Dipartimenti di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche ed ambientali, di Patologia umana dell’età evolutiva “G. Barresi”, di Medicina clinica e sperimentale, di Scienze veterinarie e di Scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali. Ampio spazio, durante le tre giornate, è stato riservato anche alla presentazione dei servizi dell’Ateneo. Tra quelli connessi all’orientamento, vi è il COP UniMe che accompagna lo studente dalla scelta del percorso universitario sino al conseguimento della laurea ed alla definizione di un concreto progetto professionale. Per la consultazione ed il reperimento testuale, invece, gli studenti trovano valido supporto nei servizi offerti dal Sistema Bibliotecario di Ateneo il quale gestisce il patrimonio librario Unime e ne consente l’utilizzo anche mediante sistemi innovativi.

Il CeRIP, mediante le sue professionalità, è in grado di fornire un supporto psicologico, di concerto anche col Policlinico universitario, e di svolgere attività progettuali a beneficio degli studenti. Fra i servizi del Centro Linguistico d’Ateneo, invece, vi è l’organizzazione di corsi in lingua straniera o italiana per studenti che partecipano a programmi di scambio universitario, nonché l’organizzazione di attività di auto-apprendimento per consentire allo studente di superare le prove di idoneità linguistica previste dal proprio corso di studi. Presso il Cus Unime è prevista la possibilità di usufruire degli impianti sportivi universitari e di praticare attività sia agonistiche che dedicate al fitness o altre discipline. Per la popolazione studentesca UniMe, inoltre, è prevista un’ampia gamma di prezzi calmierati ed agevolazioni dedicate all’interno delle strutture della Cittadella sportiva. I video di presentazione dell’offerta formativa e e dei servizi sono a disposizione sulla pagina FB Unime e dai prossimi giorni anche sulle pagine web dei vari Dipartimenti.