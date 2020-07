Messina, Biancuzzo scrive al Prefetto: “sospendere il pedaggio nella bretella di Ponte Gallo”

24 Luglio 2020 09:56

Messina, il consigliere Biancuzzo scrive a Sua Eccellenza Signor Prefetto Dottoressa Maria Carmela Librizzi: “sospendere il pedaggio nella bretella di Ponte Gallo”

Il consigliere della VI Circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo, scrive a Sua Eccellenza Signor Prefetto Dottoressa Maria Carmela Librizzi. Di seguito il testo integrale:

“Si fa seguito all’invio del plico contenete il carteggio documentale inerente la petizione per l’abolizione del pedaggio, all’uscita ed all’entrata della bretella di Ponte Gallo ricadente nel Comune di Messina, chiamato volutamente o ingannevolmente Villafranca Tirrena, inviata al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi del regolamento del Senato Capo XVII articolo 140. La presente iniziativa occorre sia oggetto di riflessione da parte della Signoria Vostra per adoperarsi per una sospensione del pagamento del pedaggio nelle more del pronunciamento e della leggiferazione che potrebbe scaturire dell’accoglimento delle ragioni della petizione. Si ringrazia per l’attenzione e la sensibilità che vorrà dimostrare a tutela degli interessi espressi dai 10mila firmatari della presente petizione”.