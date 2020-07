Messina: proposto l’avvio di un servizio informativo automatico su WhatsApp, a Milano è già attivo da Maggio

21 Luglio 2020 11:44

Messina. Il servizio consentirebbe ai cittadini di avere accesso rapido a informazioni che vanno dalle domande frequenti sul coronavirus, ai servizi pubblici disponibili, alla viabilità

Il consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, ha inoltrato una nota indirizzata all’assessore all’Informazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, Francesco Caminiti, al fine di sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione della città di Messina un progetto analogo a quello varato dal Comune di Milano, relativo al lancio di una servizio “chatbot” volto a offrire ai cittadini informazioni accurate ed aggiornate sulla città in maniera semplice ed a portata di smartphone.

“Il Comune di Milano è il primo comune in Europa, che in data 21.05.2020 ha lanciato il servizio “020202” su WhatsApp – scrive Cacciotto – con l’obiettivo di dare a tutti i cittadini informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città.

È stato attivato un numero, 020202, un servizio “chatbot” automatizzato, che permette ai cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle domande più frequenti sull’emergenza coronavirus, notizie aggiornate sulla città e informazioni accurate sulle attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, gli spostamenti consentiti e la viabilità, oltre alle esigenze di persone con disabilità”. Sono, inoltre, disponibili informazioni sanitarie e su decreti, ordinanze e circolari. Per utilizzare il servizio è sufficiente salvare il numero 020202 tra i propri contatti e scrivere la parola ‘Ciao’ in un messaggio.

“L’assistente virtuale – prosegue il consigliere della III Municipalità – si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una risposta immediata: A) Servizi di supporto alla cittadinanza; B) Ripresa della attività economiche; C) Servizi pubblici e luoghi di culto; D) Spostamenti consentiti; E) Viabilità e parcheggi; F) Persone con disabilità; G) Aiutare la città; H) Informazioni sanitarie; I) Decreti, ordinanze e circolari.

Sarà sufficiente rispondere all’elenco con la lettera che indica il servizio desiderato per conoscere, ad esempio, le sedi anagrafiche operative, i servizi della città, consultare le Faq del Governo o le ordinanze del Sindaco, scoprire le iniziative di volontariato e raccolta fondi. Si tratta di un sistema semplice e intuitivo per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili direttamente sullo smartphone. I cittadini potranno anche proporre idee e suggerimenti o darci il loro parere attraverso il breve questionario disponibile dopo l’utilizzo.

Orbene, fatta questa premessa, lo scrivente ritiene che adottare lo stesso sistema, nato da una collaborazione del Comune di Milano con Facebook, anche nella nostra città, potrebbe, in un’era ormai digitalizzata, essere sicuramente un valido elemento di supporto – informativo e propositivo per i cittadini.

Tutto ciò premesso, con la presente, il sottoscritto consigliere chiede alla S.S. di valutare la fattibilità della suddetta proposta. Nelle more di cortese riscontro si porgono cordiali salut”