Messina, evaso dai domiciliari rientra in casa dalla finestra e trova i poliziotti ad aspettarlo: arrestato [NOMI]

23 Luglio 2020 11:44

Messina. Sono due gli arresti effettuati ieri dalla polizia, entrambi per evasione. Uno dei due uomini, colto in flagranza si è giustificato dicendo che stava comprando il pesce

Sono due le persone arrestate ieri per il reato di evasione dai poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio. Entrambe sottoposte agli arresti domiciliari, sono stati sorprese in flagranza di reato.

Il primo, Carmelo Romano, messinese, 45 anni, non era in casa quando i poliziotti hanno effettuato un controllo. Quando è rincasato, arrampicandosi da una finestra sul retro dell’immobile, ha trovato ad aspettarlo gli agenti che lo hanno arrestato per il reato di evasione e, su disposizione dell’’Autorità Giudiziaria, provveduto al suo trasferimento presso la locale Casa Circondariale.

Il secondo, Vincenzo Saccà, messinese, 62 anni, è stato riconosciuto dai poliziotti delle Volanti in un mercato cittadino. Quando i poliziotti lo hanno arrestato, ha dichiarato di essersi recato al mercato per acquistare del pesce.