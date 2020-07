Messina, anniversario strage via D’Amelio: la facciata di UniMe si illumina in ricordo delle vittime di mafia

17 Luglio 2020 13:39

Messina. Prevista per lunedì 20 luglio la cerimonia commemorativa della strage di via D’Amelio organizzata da UniMe. Per l’occasione la facciata della sede centrale s’illuminerà con delle immagini di Paolo Borsellino ed altre vittime della mafia

In occasione del 28° anniversario della strage di Via D’Amelio, la facciata della sede Centrale dell’Università di Messina, si è illuminata con un’immagine commemorativa di Paolo Borsellino e di tante altre vittime di mafia. Un ricordo, che vuole essere testimonianza di autentica gratitudine e rispetto verso questi uomini coraggiosi che hanno sacrificato se stessi per il bene della società.

”Il nostro Ateneo con questi gesti simbolici – sottolinea il rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea– vuole ribadire i valori legati alla celebrazione degli anniversari delle vittime della mafia ed è anche un modo per dire grazie a tutte le persone che sono in prima linea nella durissima battaglia contro la criminalità organizzata”.

Sempre nell’ambito della commemorazione della strage, lunedì 20 alle ore 10, come ogni anno, organizzata dal Comitato XIX Luglio, si svolgerà la consueta cerimonia, durante la quale verrà deposta una corona di fiori dinanzi all’albero d’ulivo piantato nel giardino del rettorato. All’incontro parteciperanno le principali istituzioni universitarie e cittadine.

Al “Comitato XIX Luglio” aderiscono: Ass. Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”; Movimento “Vento dello Stretto”; Associazione Forense “Avv. Nino D’Uva”; Associazione Ambientalista “Fare Verde ONLUS”; Movimento “Vento del Tirreno”; “Rotaract Club Stretto di Messina”; A.S.D. Circolo Canottieri “Peloro”; Comitato “Rinascita San Michele”; Network “ZDA – Zona d’Arte Zona Falcata”; Associazione “Il Lanternino”.