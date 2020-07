Messina: l’On. Elvira Amata(FdI) a colloquio con il DG dell’Asp Paolo La Paglia sulle problematiche emerse a carico di medici e pazienti durante il lockdown

17 Luglio 2020 13:40

L’On. Elvira Amata ed il responsabile per Messina del Dipartimento Sanità di Fratelli d’Italia, Dr. Giovanni Caminiti hanno incontrato il Direttore Generale dell’ASP 5, il Dr. Paolo La Paglia.

Sono stati esposti al Dr. La Paglia i numerosi problemi che i Medici di Famiglia hanno dovuto affrontare in questa delicata fase legata alla pandemia. Si è evidenziata la difficoltà che hanno avuto ed hanno i pazienti ad accedere agli ambulatori specialistici che è ricaduta a cascata sui medici che necessitano supporto nel loro operato. Alla stessa maniera le difficoltà ad accedere agli sportelli dell’ASP hanno creato non poche criticità anche perché alcune incombenze amministrative sono state delegate ai Medici di Famiglia.

Molto attento alle problematiche, il Direttore Generale ha garantito che si sta già provvedendo per migliorare gli accessi sia di tipo sanitario che amministrativo.

Al Dr. La Paglia sono state sottoposte anche le problematiche relativa alla erogazione degli stipendi, come le decurtazioni significative avvenute durante il periodo di look down e la mancata erogazione di una parte dei compensi da tempo attesi.

Anche su questi argomenti il Direttore Generale ha prestato particolare attenzione e si è dimostrato pronto a trovare una soluzione in tempi brevi condividendo gli argomenti che gli sono stati rappresentati.

L’incontro si è concluso con un appuntamento fissato a settembre per una rivalutazione della situazione.