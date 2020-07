Messina: ad Ingegneria i primi 14 laureati in Scienze e tecnologie della navigazione [FOTO]

27 Luglio 2020 10:48

Messina: il corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie della navigazione” mira a formare figure professionali capaci di rispondere alle esigenze del mercato del trasporto marittimo ed aereo

Si è svolta stamane presso l’Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria la prima seduta di laurea del Corso di studio in Scienze e tecnologie della navigazione, coordinato dal prof. Vincenzo Crupi. Sono stati 14 gli studenti che hanno discusso la tesi e che hanno espresso la volontà di proseguire gli studi con la magistrale in Scienze e logistica del trasporto marittimo e aereo, che sarà attivata a partire dal prossimo anno accademico. A porgere i saluti istituzionali in rappresentanza del Rettore, era presente il prof. Giovanni Moschella, Prorettore vicario. Il corso di laurea triennale in “Scienze e tecnologie della navigazione” mira a formare figure professionali capaci di rispondere alle esigenze del mercato del trasporto marittimo ed aereo. I laureati potranno trovare occupazione presso Compagnie di Navigazione, Cantieri Navali, Imprese Portuali e Terminaliste, Agenzie Marittime, di Spedizione, di Mediazione, di Raccomandazione e Turistiche, Associazioni Sindacali di settore, Enti pubblici (Capitaneria di Porto, Easa, Enac, Enti europei ed internazionali), Enti di ricerca, Società di gestione aeroportuali, Società di Andling, Compagnie aeree, Imprese di Trasporto, di Logistica e del Turismo Nautico, di Tutela dell’Ambiente e, più in generale, nell’ambito degli Organismi del Terzo Settore.