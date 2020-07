Menez: “Reggina, mi hai cambiato la vita. Credo al 100% nel progetto”

1 Luglio 2020 16:24

Jeremy Menez felice di giocare il prossimo anno con la Reggina: l’obiettivo del francese è quello di andare subito in Serie A

“E’ lo stesso Jeremy di sei anni fa, solo che ha dormito 2-3 anni però adesso ha tanta voglia e la qualità del giocatore è sempre la stessa”. Sono queste le parole pronunciate da Menez in una video intervista riportata dal Corriere dello Sport. Il francese guarda con positività alla nuova esperienza con la maglia amaranto: “sono molto felice di tornare in Italia, avevo bisogno di ripartire con la testa e col cuore. Voglio dimostrare di poter dare ancora tanto. Per molti motivi avevo perso la voglia di lavorare e arrivare il sabato al 100%. Ho ricominciato a sentire queste sensazioni. Firmare con la Reggina mi ha fatto veramente bene, a volte nella vita ci sono cose con poco ti cambiano tutto”.

Una battuta poi sulla città di Reggio Calabria e sui suoi abitanti: “non ho avuto ancora per tempo per assaggiare tutte le specialità, ne avrò il tempo ma ho già ricevuto tantissimi messaggi. Avevo bisogno di un’esperienza così, qui c’è gente davvero appassionata per il calcio. E io sono fatto così, ho bisogno di sentire la fiducia e l’amore della gente che viene allo stadio e incontri tutti i giorni per strada. Io sono arrivato qui per arrivare in Serie A e perché credo al 100% in questo progetto”.