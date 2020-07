Mattarella: ‘per ruolo garanzia non entro in dibattito politico’**

31 Luglio 2020 12:43

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Su alcuni punti non mi è consentito esprimermi per rispettare la doverosa imparzialità istituzionale e per non entrare nel dibattito politico, come è dovere di chi riveste ruoli di garanzia”. Lo ha ribadito il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio.