16 Luglio 2020 18:16

Il ritorno di Mario Oliverio: “ecco il mio progetto politico per ricostruire la Sinistra in Calabria. Santelli? Sei mesi sono troppo pochi per giudicare il lavoro del governo regionale”

Torna in campo Mario Oliverio dopo i 5 anni di Governo della Calabria e le varie vicissitudini con il suo partito, il Pd, che lo hanno portato a defilarsi dalla scena politica dopo il tira e molla con Zingaretti durato parecchi mesi. I Dem gli preferirono Pippo Callipo quale candidato alla presidente della Regione per il Centro/Sinistra. “Sono pronto a mettere in campo un progetto politico che ricostruisca la storia della sinistra in Calabria, che non può essere dispersa, ho l’ambizione di rilanciare la fondazione della quale sono presidente, avviando tavoli di confronto seri“, afferma Mario Oliverio, presidente della fondazione “Europa, Mezzogiorno, Mediterraneo”, durante la conferenza stampa con cui ha lanciato il progetto politico #entriamonelmerito. “Santelli? Sei mesi sono troppo pochi per giudicare il lavoro dell’attuale governo regionale della Calabria”, sottolinea Oliverio.