Maria Teresa Cucinotta è il nuovo Prefetto di Catanzaro

7 Luglio 2020 16:15

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 54 di lunedì 6 / martedì 7 luglio 2020 ha – tra l’altro – deliberato su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il movimento della Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta da Prefetto di Lecce a Prefetto di Catanzaro

Il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 54 di lunedì 6 / martedì 7 luglio 2020 ha – tra l’altro – deliberato su proposta del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese il movimento della Dott.ssa Maria Teresa Cucinotta da Prefetto di Lecce a Prefetto di Catanzaro. Il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, nata da genitori messinesi il 19/07/1957 a Palermo, laureata in Giurisprudenza nel 1980, presso l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 110 e lode, ha conseguito, nel 1984, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Nel 1985 è risultata vincitrice del concorso a Cancelliere presso la Corte d’Appello di Milano. In carriera nel personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno dal 1985, ha prestato servizio per 3 anni presso la Prefettura di Messina dove si è occupata del Contenzioso Invalidi Civili. Dal 1988 e sino al 2007 ha prestato servizio presso la Prefettura di Palermo. Assegnata inizialmente alla Divisione Servizi Civili, con incarico di segretario del C.P.A.B.P. per l’esame delle pratiche di invalidità civile, ha successivamente svolto le mansioni di Capo della Segreteria Particolare del Prefetto e Addetto Stampa. Dal marzo 2001 al gennaio 2002 ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Idrica Sicilia ed Isole Minori, a seguito dell’emanazione dell’Ordinanza, a firma del Ministro dell’Interno Delegato per il coordinamento della Protezione Civile, del 24 febbraio 2001 n.3108. Successivamente, nel corso del 2002, ha svolto incarichi speciali presso l’Ufficio di Protezione Civile.

Dal 1° dicembre 2003 ha avuto conferito l’incarico di funzione di “Vice Capo di Gabinetto: dirigente in posizione di staff, responsabile comunicazione e documentazione”.

Dal 12 novembre 2007 al 2 settembre 2010 ha svolto l’incarico di Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Siracusa.

Dal 3 settembre 2010 ha assunto l’incarico di Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Palermo.

Dal 30 dicembre 2013 è stata nominata Prefetto e collocata a disposizione con incarico ai sensi della legge n. 410/91.

Dal 5 gennaio 2015 è stata nominata Prefetto di Caltanissetta.

Dal 15 ottobre 2018 è stata destinata a svolgere le funzioni di Prefetto nella Provincia di Lecce.

La dott.ssa ha ricoperto – tra i numerosi altri incarichi – l’incarico di Componente del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Palermo della Croce Rossa Italiana.

Di seguito le nomine e gli altri movimenti di Prefetti deliberati dal Consiglio dei Ministri nella medesima seduta n. 54 su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese: