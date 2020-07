Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Temptation Island mette a dura prova il loro amore. L’ex Miss Italia: “non sopporto l’idea di farmi mantenere”

30 Luglio 2020 12:49

Temptation Island, Lorenzo Amoruso ha sbottato dopo le ultime dichiarazioni di Manila Nazzaro: la coppia si troverà di fronte al falò per un confronto nella puntata di questa sera

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono una delle due coppie vip che stanno partecipando a Temptation Island. I due hanno sempre dimostrato di essere sicuri del loro rapporto e, ormai insieme da tre anni, sperano di poter consolidare ancor più il loro legame e di poter vivere insieme, dal momento che vivono in due città diverse. Negli ultimi giorni però ha iniziato a tirare aria pesante per alcune dichiarazioni che l’ex moglie del calciatore Francesco Cozza ha pronunciato e sono andate giù al partner. “Non riesco a sopportare l’idea di dovermi far mantenere da lui – ha detto l’ex Miss Italia – lui a Firenze non lavora, io a Roma lavoro e ho i miei figli. Non ho paura di restare da sola, anzi, ma così non possiamo andare avanti”. La risposta seccata di Amoruso è presto arrivata e non mette certo acqua sul fuoco: “per me Filippo può finire qui, puoi anche andarla a chiamare adesso. Sembrava fosse amore… ma io ho solo una parola, tronco, non sto qui a convincere la gente”. Per scoprire come andrà a finire la vicenda bisognerà attendere la puntata di questa sera giovedì 30 luglio, in onda su Canale 5, quando la coppia si ritroverà di fronte al falò di confronto.