Maltempo: sindaco Palermo segue operazioni ricerca ‘Ancora no recuperati i corpi’

15 Luglio 2020 23:02

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – Il Sindaco di Palermo Leoluca Orlando “sta seguendo le operazioni di ricerca di presunti dispersi nel sottopasso della circonvallazione in via Lazio”. “Al momento, ultimo aggiornamento alle 22.35, non sono stati recuperati corpi, mentre i Vv.F. con ausilio di Croce Rossa proseguono le ricerche”, spiegano dal Comune.