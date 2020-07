Allerta Meteo in Sicilia, alluvione a Palermo nel giorno del Festino [FOTO e VIDEO]

15 Luglio 2020 19:18

Allerta Meteo in Sicilia, alluvione a Palermo nel giorno del Festino: pomeriggio da incubo in città

Forte maltempo in Sicilia nella giornata di oggi. Dopo Catania, allagata dalle forti piogge, un violento temporale si è abbattuto anche su Palermo, nel giorno del Festino di Santa Rosalia, creando notevoli problemi alla città come si evince dalle foto e dai video a corredo dell’articolo. Gli accumuli pluviometrici in alcuni zone della città sono imponenti: 98mm a Piazza Europa, 82,2mm a Boccadifalco, 81,6mm al Liceo Meli, 70,4mm al Teatro Massimo, 39,6mm a Rocca/Mezzo Monreale. Tante le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per strade allagate nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla, in via Messina Marine e nei pressi degli ospedali Civico e Policlinico.

Alluvione a Palermo nel giorno del Festino: salvata una giovane

Sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a salvare una giovane rimasta intrappolata nell’auto sommersa dall’acqua in via Imera. Sul posto sono intervenute due squadre e i sub che sono riusciti ad arrivare alla vettura e tirare fuori l’automobilista.