Maltempo: Faraone, ‘seguo con apprensione e tristezza notizie da Palermo’

15 Luglio 2020 20:54

Palermo, 15 lug. (Adnkronos) – “Seguo con grande apprensione e con la tristezza nel cuore le notizie che arrivano dalla mia Palermo, colpita nel giorno solenne di Santa Rosalia da un temporale improvviso e violentissimo che ha provocato due vittime e diversi feriti. In questi momenti, soprattutto in questi momenti di smarrimento e dolore, occorre che l’intera comunità si tenga per mano. Io ci sono e invito tutti a far prevalere unità, responsabilità e serietà. Un grande grazie alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alle donne e agli uomini della Protezione civile, ai soccorritori e a tutti coloro che in queste ore sono impegnati a fronteggiare questa terribile tragedia”. Così su Facebook il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, impegnato a Roma per i lavori parlamentari.